الاستعداد لمبادرة "100 مليون صحة" وصيانة حنفيات الحماية المدنية بكفر الشيخ

ناقش الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، استعدادات المحافظة لانطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية "ضغط، سكر، سمنة" تحت شعار "100 مليون صحة"، مع الدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وبحث توصيل خدمة الإنترنت لجميع المنشآت التابعة للرعاية الصحية الأولية وعددها 192 منشأة، وخدمة التليفونات الأرضية للمنشآت الصحية وعددها 49 منشأة.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم مناقشة استعدادات المحافظة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس"سى" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، تحت شعار" 100 مليون صحة"، والتى من المقرر انطلاقها فى ديسمبر القادم، وتنتهى فبراير 2019، بإحدى عشر محافظة منها محافظة كفرالشيخ وتم اليوم عقد الاجتماع التحضيرى الأول استعداداً لانطلاق المبادرة الرئاسية بكفرالشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، انه تم تحديد آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، ونعمل على الاستفادة من تجربة المرحلة الأولى، التى بدأت فى 9 محافظات من أول أكتوبر الجارى، ومعرفة الأساليب التى من خلالها تم التغلب على كافة التحديات التى واجهتها على أرض الواقع خلال خطة التنفيذ، لافتاً أن ذلك سيساهم بشكل كبير فى نجاح المرحلة الثانية، وتحقيق أفضل النتائج، بدعم من مجلس الوزراء وبمشاركة الرقابة الإدارية، وأجهزة المحافظة، لافتاً أنه سيتم متابعة معدلات الإنجاز وضمان سير أعمال المبادرة بشكل جيد وبطرق صحيحة، بجانب الخطوات التى تم اتخاذها لتحديد طرق العلاج وعمل متابعة للذين تلقوا العلاج تجنبًا لحدوث أى معوقات، مكلفاً بضرورة الوصول لأعماق القرى والتوجه للمواطن بالقرى الأكثر احتياجاً، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وعلى جانب أخر أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، كتاباً دورياً لمراجعة صيانة حنفيات الحماية المدنية على مستوى المحافظة، مع العميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، وذلك بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن، والبالغ عددها 423 حنفية معطلة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى من إجمالى 1131 حنفية على مستوى المحافظة، مكلفاً بعمل محضر انضمامى بين رئيس مجلس المدينة المعنية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومدير الحماية المدنية، وعرض تقرير أسبوعى عن أعمال صيانة حنفيات حريق الحماية المدنية وبيان بمدى صلاحيتها.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أنه تم طرح عملية صيانة السلم الكهربائى للحماية المدنية فى مناقصة عامة للشركات المتخصصة فى السلالم الهيدروليكية، مشيداً بدور رجال الحماية المدنية فى تحقيق وحفظ الأمن وحماية المواطنين وما يبذلونه من جهود مخلصة فى حماية الأرواح والممتلكات.