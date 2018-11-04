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الاحتلال يخطر بوقف البناء فى 4 منازل جنوب بيت لحم

الأحد، 04 نوفمبر 2018 01:49 م
الاحتلال يخطر بوقف البناء فى 4 منازل جنوب بيت لحم قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، بوقف البناء فى أربعة منازل قديمة (بيوت زراعية)، تم إعادة تأهيلها مجددا فى قرية شوشحلة ببلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان فى الخضر أحمد صلاح، فى تصريح، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفون مما تسمى "الادارة المدنية" اقتحمت قرية شوشحلة، واخطرت بوقف البناء فى اربعة منازل بحجة عدم الترخيص.

وتعود المنازل المخطرة لكل من: على إبراهيم صلاح، وسرحان مصطفى صلاح، وحباس خليل صلاح، وموسى أحمد صلاح.

وأشار صلاح إلى أن الاحتلال أخطر المواطنين شفهيا بعدم التواجد فى شوشحلة بعد الخامسة مساء وإلا سيتعرضون للاعتقال، لافتا إلى أنه تم يوم أمس، طرد كافة السكان منها، رافقه ليلا تفجير كافة أبواب المنازل.

يشار إلى أن الاحتلال كان قد أخطر سابقا ثلاثة منازل فى قرية شوشحلة بوقف البناء فيها.

وفى القدس، استأنفت الجماعات اليهودية المتطرفة، اليوم، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ووصل عدد المستوطنين المقتحمين للأقصى فى الفترة الصباحية نحو 70 مستوطنا، نفذوا جولات مشبوهة فى أرجائه قبل الخروج منه من جهة باب السلسلة.

من ناحية أخرى، أصيب موظفان على الأقل بجروح ورضوض بعد اعتداء جنود الاحتلال عليهما، خلال اقتحامهم مقر محافظة القدس، وتم نقلهما خارج المحافظة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل منذ ساعات الصباح اقتحام مقر محافظة القدس ووزارة شؤون القدس فى حى ضاحية البريد بالقدس المحتلة، والعبث فى محتوياتهما.

وأضاف الشهود أن جنود الاحتلال اقتحموا مكتب وزير شؤون القدس عدنان الحسينى وعبثوا بالملفات الخاصة بالوزارة.

ويعتصم عشرات المواطنين قرب المحافظة فى محاولة من أجل دفع جيش الاحتلال لمغادرتها، وتدور مواجهات متقطعة فى المكان.

 

 


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