الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 مواطنين من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 5 مواطنين من الضفة الغربية. وقال نادى الأسير فى بيان أن مواطنين جرى اعتقالهما من بلدتى كفر مالك والنبى صالح فى محافظة رام الله والبيرة.

كما اعتقل مواطن من محافظة قلقيلية ، ومواطنين آخرين من محافظة الخليل. وذكر النادى أن 10 مواطنين على الأقل جرى اعتقالهم من الضفة خلال اليومين الماضيين.

وفى سياق آخر، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى 33 أمر اعتقال إدارى بحقّ أسرى، بينهم نائب فى المجلس التشريعى.

وأوضح محامى نادى الأسير محمود الحلبى، اليوم، أن من بين الأوامر الصّادرة عشرة أوامر صدرت بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

ولفت إلى أن من بين الأوامر؛ أمرا إداريا صدر للمرة الرّابعة بحق الأسيرة النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، لمدة أربعة أشهر، علما أنها كانت قد أمضت سنوات في معتقلات الاحتلال بين محكوميات واعتقال إداري، وكان اعتقالها الأخير بتاريخ 2 يوليو 2017.