الأوقاف تفتح باب التقدم للسنة التمهيدية لمحفظى القرآن الكريم عبر موقعها الرسمى

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم بالمساجد الكبرى، وتكون الدراسة بهذه المراكز على مستوى الجمهورية، على أن تقتصر السنة التمهيدية على إتقان وحفظ القرآن الكريم وتجويده على أيدى العلماء والقراء المتخصصين وتكون مدة الدراسة بها ستة أشهر تبدأ 1 / 1 / 2019، وتنتهى 30 / 6 / 2019.

قال بيان صحفى: إن حرصا على إعداد محفظ واع ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم، من خلال مكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية والمدارس القرآنية التي تتوسع وزارة الأوقاف المصرية في افتتاحها خدمة لكتاب الله (عز وجل) ، وتوفير مكان آمن لحفظ القرآن الكريم وفهم معانية، بعيدًا عن أيدى العناصر المتطرفة والمتشددة التى كانت تتخذ من غطاء تحفيظ القرآن الكريم ستارا تحاول أن تستر به أغراضها الخبيثة فى محاولات السيطرة أو التجنيد المبكر للأطفال والناشئة لصالح الجماعات المتطرفة والمتشددة.

وتمنح الأوقاف شهادة محفظ معتمد لمن يجتاز السنة التمهيدية والسنة التخصصية كما ستكون أولوية التقدم لإيفاد القراء في رمضان والعمل بالمدارس القرآنية بالوزارة لاحقا على خريجي هذه المراكز المعتمدين، بمصاريف دراسة للسنة التمهيدية 200 جنيه فقط لا غير، وللسنة التخصصية 400 جنيه، وستكون الدراسة صباحية أو مسائية حسب اختيار الدارس أو الدراسة.

وتسمح "الأوقاف" بالتقدم للمؤهلات العليا والمتوسطة بشرط ألا يقل عن 18 سنة وبدون حد أقصى للسن، حيث يتم التقديم عبر موقع الوزارة مع إرفاق صورة الرقم القومى وصورة المؤهل، وتسليمهم بمكتب مدير الإدارة التابع لها المسجد مقر مركز إعداد محفظى القرآن الكريم.

وتتلقى وزارة الأوقاف طلبات التقديم للدراسة بالمراكز التالية:-