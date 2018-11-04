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اعتقال 2 من عناصر داعش شمال بغداد

الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:22 ص
اعتقال 2 من عناصر داعش شمال بغداد الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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ألقت الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الأحد، القبض على اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابى شمال العاصمة بغداد.

وقالت الشرطة الاتحادية- فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية- أن " قوة من اللواء 8 بإسناد وحدة استخبارات اللواء، ألقت القبض على اثنين مطلوبين قضائيا من عناصر ما يسمى ولاية شمال بغداد قاطع النباعى"، وإنه تم إحالة العنصرين إلى الجهات المختصة".

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية، قد أعلنت فى وقت سابق عن اعتقال مفرزة إرهابية فى قضاء الفلوجة كانت مكلفة بمهام الاستطلاع والأمن أثناء معارك تحرير القضاء من تنظيم داعش.

وفى السياق ذاته أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الأحد، تدمير أحد مقرات تنظيم "داعش" الإرهابى فى عمليات تفتيش بمناطق متفرقة من محافظة كركوك.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت- فى بيان حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية- أن " قوة من لواء المغاوير 3 وبإسناد من مفرزة معالجة المتفجرات، نفذت حملة أمنية لتفتيش وتطهير منطقة تل الورد فى الحويجة، تم خلالها ضبط 2 جلكان معبأ بمادة " سى 4"، وعبوتين ناسفتين ومساطر تفجير تم تدميرها".

وأضاف أنه "تم العثور أيضا على 4 عبوات ناسفة محلية الصنع للجماعات الإرهابية ".


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