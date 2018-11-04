استطلاع: الشعب اليابانى يدعم مشروع قانون لقبول المزيد من العمال الأجانب

طوكيو (أ ش أ)

كشف استطلاع للرأى أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد، أن أغلب الشعب اليابانى يدعم مشروع قانون يهدف قبول المزيد من العمال الأجانب.

وأظهر المسح الهاتفى- الذى أجرته "كيودو" خلال عطلة نهاية الأسبوع فى اليابان- أن 51.3 % يؤيدون مشروع القانون الذى وافق عليه رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى يوم أمس الأول، بينما عارضه 39.5%.

كما أظهر الاستطلاع أن 50.8% من المستطلعين عارضوا رفع ضريبة الاستهلاك فى أكتوبر من العام المقبل إلى 10 % بعد أن كانت نسبتها تبلغ 8 %، بينما كان 46.4% داعمين للفكرة.

وبلغ معدل الموافقة على أداء مجلس الوزراء فى حكومة آبى 47.3 %، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن الدراسة السابقة التى أجريت قبل شهر.

وكانت حكومة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى قد أقرت أمس الأول مشروع قانون يسمح بدخول مزيد من العمال الأجانب اليدويين للعمل فى القطاعات التى تعانى من نقص فى العمالة، وذلك فى تحول سياسى مثير للجدل فى الدولة التى لا ترحب كثيرا بالمهاجرين.