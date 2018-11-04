استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ القليوبية يوجه برفع تراكمات القمامة أمام مدرسة (صور)

القليوبية - إبراهيم سالم

وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، محمد حسينى عبد الرحمن رئيس مدينة شبين القناطر، بسرعة رفع ناتج التطهير من مصرف شلقان أمام مدرسة عرب الحارس الابتدائية، وذلك من خلال معدات الوحدة المحلية بشلقان، اليوم، وذلك حفاظا على الطلاب.

وأوضح المحافظ، أنه على الرغم من أنه تم تطهير المصرف، أمس السبت، ويصعب على المعدات حملها، إلا أنه تم الرفع حفاظا على الطلاب، موجها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة الرد على الشكاوى على أرض الواقع والعمل على حلها باسرع وقت ممكن.

وكان قد أرسل القارئ سيد بدر شكوى لخدمة صحافة المواطن بـ "اليوم السابع"، متضررا من انتشار القمامة على رشاح مقابل لمدرسة كفر الحارث بشلقان فى القناطر.

وقال القارئ فى رسالته ان القمامة تحاصر باب المدرسة فى ظل وجود الرشاح مما يؤدى الى حجب الرؤية بالإضافة إلى سقوط طالب فى المصرف و إصابته مطالبا بضرورة حل أزمة القمامة و تغطية جزء من المصرف حفاظا على صحة الطلاب.



رفع القمامة من أمام مدرسة بشبين القناطر



رفع القمامة من أمام مدرسة بشبين القناطر



رفع القمامة من أمام مدرسة بشبين القناطر



رفع القمامة من أمام مدرسة بشبين القناطر



رفع القمامة من أمام مدرسة بشبين القناطر



رفع القمامة من أمام مدرسة بشبين القناطر



رفع القمامة من أمام مدرسة بشبين القناطر



رفع القمامة من أمام مدرسة بشبين القناطر