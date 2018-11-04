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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:26 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على تراجع.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.05%.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03%.

 

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى جلسات تداول الأسبوع الماضى باللون الأحمر ليغلق عند مستوى 13200 نقطة، وسط أحجام تداول متوسطة ومن المتوقع أن يتحرك EGX30 بشكل عرضي بين مستويات 13,000 و 13،500 نقطة حتى تعود القوة مرة أخرى إلى الأسهم القيادية.


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