video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اجتماع لقيادات جامعة الأزهر ومحافظة القاهرة لتفادى تعرض الطلاب للمخاطر المرورية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:03 م
اجتماع لقيادات جامعة الأزهر ومحافظة القاهرة لتفادى تعرض الطلاب للمخاطر المرورية اجتماع قيادات جامعة الأزهر والداخلية ومحافظة القاهرة
كتب لؤى على
إضافة تعليق

عقد اليوم اجتماعا طارئا بمقر جامعة الأزهر بحضور نواب رئيس الجامعة والأمين العام واللجنة المعنية من القيادات الأمنية ممثلة في نائب مدير أمن القاهرة، وقيادات العمليات الخاصة، ووفد من إدارة البحوث  المرورية، ونائب محافظ القاهرة، لمناقشة وضع حلول عاجلة لتفادي تعرض طلاب جامعة للمخاطر.

وأفاد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن الاجتماع انتهى بتوصيات عاجلة تتمثل فى قيام محافظة القاهرة بالتواصل مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان للتأكيد على بدء تنفيذ كوبريين فى شارعى المخيم الدائم وشارع النصر، إضافة إلى قيام محافظة القاهرة بإنشاء سور حديدى بارتفاع 2 متر وطول 400 متر ماعدا مناطق عبور المشاة كمرحلة أولي لمنع أي شخص  من عبور الطريق، والالتزام بكبارى المشاة التى سيتم البدء فى تنفيذها.

كما قرر الاجتماع التأكيد على إدارة المرور، بتواجد الخدمات المرورية بشكل مستمر أثناء الفترة الدراسية، كما قرر الاجتماع إنشاء إشارات مرورية عاجلة وإشارات صوتية أمام باب كلية الطب وباب المخيم الدائم لمنع تعرض الطلاب لأى مخاطر، وتم بالفعل البدء فى تنفيذ الإشارات اليوم.

كما أوضح المركز الإعلامي، قرار أعضاء اللجنة عقد اجتماع آخر الأحد المقبل لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات خلال هذا الاجتماع لسرعة حل المشكلة.

يشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التواصل مع عميد كلية هندسة الأزهر للتواصل مع إدارة الطرق ووضع حلول عملية لوضع أطر السلامة للطلاب والمواطنين معا فى هذه المنطقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قيادات جامعة الأزهر يؤدون صلاة الغائب مع الطلاب على روح شهيد العلم بالجامعة

الازهر

جامعه الازهر

المرور

طلاب الازهر




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة