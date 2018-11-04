اجتماع لقيادات جامعة الأزهر ومحافظة القاهرة لتفادى تعرض الطلاب للمخاطر المرورية

كتب لؤى على

عقد اليوم اجتماعا طارئا بمقر جامعة الأزهر بحضور نواب رئيس الجامعة والأمين العام واللجنة المعنية من القيادات الأمنية ممثلة في نائب مدير أمن القاهرة، وقيادات العمليات الخاصة، ووفد من إدارة البحوث المرورية، ونائب محافظ القاهرة، لمناقشة وضع حلول عاجلة لتفادي تعرض طلاب جامعة للمخاطر.

وأفاد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن الاجتماع انتهى بتوصيات عاجلة تتمثل فى قيام محافظة القاهرة بالتواصل مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان للتأكيد على بدء تنفيذ كوبريين فى شارعى المخيم الدائم وشارع النصر، إضافة إلى قيام محافظة القاهرة بإنشاء سور حديدى بارتفاع 2 متر وطول 400 متر ماعدا مناطق عبور المشاة كمرحلة أولي لمنع أي شخص من عبور الطريق، والالتزام بكبارى المشاة التى سيتم البدء فى تنفيذها.

كما قرر الاجتماع التأكيد على إدارة المرور، بتواجد الخدمات المرورية بشكل مستمر أثناء الفترة الدراسية، كما قرر الاجتماع إنشاء إشارات مرورية عاجلة وإشارات صوتية أمام باب كلية الطب وباب المخيم الدائم لمنع تعرض الطلاب لأى مخاطر، وتم بالفعل البدء فى تنفيذ الإشارات اليوم.

كما أوضح المركز الإعلامي، قرار أعضاء اللجنة عقد اجتماع آخر الأحد المقبل لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات خلال هذا الاجتماع لسرعة حل المشكلة.

يشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التواصل مع عميد كلية هندسة الأزهر للتواصل مع إدارة الطرق ووضع حلول عملية لوضع أطر السلامة للطلاب والمواطنين معا فى هذه المنطقة.