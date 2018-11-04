إندونيسيا تمد عملية البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة وصندوقها الأسود الثانى

رويترز

مدت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد البحث لثلاثة أيام عن الضحايا والصندوق الأسود الثانى لطائرة الركاب التى سقطت الأسبوع الماضى مما أودى بحياة 189 شخصا كانوا على متنها.

وقال محمد سياوجى، رئيس وكالة البحث والإنقاذ، فى مؤتمر صحفى "قررنا مد (البحث) لثلاثة أيام". وأضاف أن القرار استند إلى تقييم وملاحظة لموقع سقوط الطائرة، مشيرا إلى أنه لم يجر بعد انتشال رفات الكثير من الضحايا.

وحتى اليوم الأحد، جرى نقل 105 من أكياس حفظ الجثث، وقليل منها يحوى جثثا سليمة، من الموقع وتسليمها إلى الشرطة لإجراء فحوص الطب الشرعى عليها، وتحددت هوية 7 من الضحايا فقط. وقال سياوجة "أنا متأكد أن العدد سيزيد".

وتعطي الوكالة أولوية لانتشال رفات القتلى ومسجل الصوت فى مقرة القيادة، وهو الصندوق الأسود الثانة من الطائرة الجديدة تقريبا من طراز بوينج 737 ماكس والتى سقطت فى البحر فى وقت مبكر يوم الاثنين بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا.