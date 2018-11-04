إعتماد لائحة جديدة للعاملين بالهيئة القومية للبريد

كتبت:هبة السيد

قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان لائحة نظام العاملين الجديدة تم اعتمادها من الجهات المختصة بعد مراجعة وتعديل اللائحة القديمة الصادرة في عام 1982 والتي أصبحت لاتتناسب مع الخطط الاستراتيجية لرفع شأن العنصر البشري الذي يعتبر الثروة الاساسية للهيئة.

واوضح عصام الصغير ان تعديل لائحة شئون العاملين وإعادة صياغتها لتحفيز العاملين وربط الدخل بالإنتاج كانت على رأس اولويات الخطة الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الهيئة منذ أكثر من ثلاثة اعوام بحيث تواكب الطفرة الغير مسبوقة التي يشهدها البريد المصري حالياً لذلك تم تكليف فريق عمل من الخبراء والمتخصصين بالهيئة للعمل على دراسة لائحة شئون العاملين القديمة وإعادة صياغتها.

واشار عصام الصغير الى ان لائحة شئون العاملين الجديدة تضمنت العديد من المزايا للعاملين و منها زيادة قيمة العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين في الأول من يوليو من كل عام من فئات مقطوعة إلى نسبة مئوية والغاء الحد الاقصى لنهاية مربوط الدرجات المختلفة وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل العاملين في مواجهة اعباء الحياة مع الالتزام بالحد الاقصى للدخل والسماح للعاملين بالانتداب إلى جهات اخرى خارج الهيئة هذا.

وأشار الي إقرار اجازة زيارة البيت المقدس للعاملين المسيحيين اسوة بإجازة الحج للعاملين المسلمين لتحقيق مبدأ العدالة و المساواة بين العاملين كما تم زيادة مدد اجازات مرافقة الزوج أو الزوجة إذا سافر احدهما إلى الخارج بعد أن كانت محددة بستة سنوات فقط.

واضاف رئيس البريد ان اللائحة الجديدة تضمنت تخفيض ساعات العمل للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة كما تضمنت اللائحة إقرار مجلس الادارة نظاما للرعاية الصحية بجانب نظام التأمين الصحي لتقديم خدمة صحية افضل للعاملين. م

واشار الى انه تم تشكيل اللجنة العليا للموارد البشريةالتي ستتولى وضع السياسات العامة للموارد البشرية بالهيئة ووضع الضوابط و القواعد التي تنظم شئون العاملين بما يحقق المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع العاملين بالهيئة مشيرا الى انه جارى عقد ورش عمل لشرح اللائحة الجديد وما ورد فيها للعاملين والرد علي كافة استفساراتهم.