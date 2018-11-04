وذكرت الشرطة السويدية - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - أن الحادث وقع ليلا خارج ملهى ترفيهى مقام به حفل، ويعتقد أن الحادث مرتبط بالعصابات، فيما تم ضبط 12 شخصا على خلفية الحادث.. مشيرة إلى أنه لم تتضح الأحداث التى أدت إلى إطلاق النيران بعد، إلا أنه يتم التعامل مع الحادث على أنه شروع فى القتل.



وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن عددا من المصابين تربطهم علاقة بعصابة دراجات نارية معروفة.



يشار إلى أن السلطات السويدية رصدت ارتفاعا فى نشاط الجريمة المنظمة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ نالت مدن استوكهولم وجوتنبرج ومالمو الكبرى نصيبها من حوادث إطلاق النار المرتبطة بالعصابات.