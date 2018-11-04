إسرائيل تطلب رسمياً من الأردن بدء "مشاورات" حول الباقورة والغمر

أ ف ب

أعلنت الحكومة الأردنية الأحد أنّها تلقّت طلباً رسمياً من إسرائيل للدخول في مشاورات حول قرار المملكة استعادة أراضي الباقورة والغمر التي كان لإسرائيل حقّ التصرّف بها لمدة 25 عاماً بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بينهما عام 1994.

وقالت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام جمانة غنيمات بحسب ما نقلت عنها وكالة الانباء الرسمية بترا إنّ "الأردن تلقّى طلباً رسمياً من إسرائيل للبدء بمشاورات حول ملحقي الغمر والباقورة الذي أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني قرار المملكة إنهاء العمل بهما مع نهاية مدّتهما القانونية بحلول أكتوبر من العام المقبل".

وأضافت الوزيرة، وهي أيضا المتحدّثة الرسميّة باسم الحكومة، أنّ "الأردن مارس حقّه القانوني الذي نصّت عليه اتفاقيّة السلام بقراره إنهاء العمل بالملحقين، وسينفّذ التزامه الدخول في مشاورات لتنفيذ القرار وبما يحمي حقوقه ومصالحه الوطنية وسيحترم أيّ حقوق لإسرائيل".

وكان وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي أكّد في 22 أكتوبر انّ بلاده على استعداد للدخول في مشاورات مع إسرائيل حول استعادة اراضي الباقورة والغمر.

وقال الصفدي يومها في مقابلة مع التلفزيون الأردني "نحن جاهزون ومستعدّون للدخول في أي مشاورات تطلبها إسرائيل، إن فعلت ذلك نمتلك الحجّة القانونية والسياسية للتعامل مع هذا الموضوع".