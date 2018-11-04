إزالة طابقين مخالفين للتراخيص على مساحة 856 متر بأحد الأبراج بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

نفذ حي أول طنطا بمحافظة الغربية بالتنسيق مع قوات الشرطة بتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، قرار إزالة طابقين بأحد الأبراج السكنية على مساحة 856 م2 للدورين وذلك لمخالفتهما لشروط البناء وعدم الإلتزام بالترخيص.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال إنه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها على الفور، حيث بلغ حصاد الأسبوع السابق إزالة 4 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 920 م2 بقرية طليمة، وإزالة 11 حالة تعدى على نهر النيل بمساحة 1460 م2 بقرية أبو صير – مركز سمنود.

وفى مركز ومدينة بسيون تم إزالة 7 حالات تعدى على أملاك الدولة (إصلاح زراعي) بمساحة 770 م2 بقرية نجريج، وفى مركز ومدينة كفر الزيات تم تنفيذ 6 قرارات إزالة على نهر النيل.

وفى حي أول المحلة تم إزالة مبنى مخالف تحت الإنشاء مكون من أرضى وأول علوي وأعمدة الثاني بمساحة 300 م2 خلف نادي البلدية إمتداد شكري القواتلي.

وفى حي ثان المحلة الكبرى تم إزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة 2000 م2.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه سيتم محاسبة أي مسئول بالأحياء ومراكز المدن يثبت تقاعسه في مواجه مخالفات البناء أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه المباني المخالفة.

يذكر أن محافظ الغربية أصدر حركة تنقلات واسعة في الإدارات الهندسية على مستوى مراكز المحافظة بالكامل لضبط حركة تنفيذ الإزالات ومخالفات البناء، حيث شملت الحركة نقل 10 مهندسين و 70 فني من المراكز العاملين بها إلى مراكز أخرى.