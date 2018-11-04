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إحالة أوراق مزارع بسوهاج للمفتى قتل 5 من أبناء عمه بسلاح آلى لخلاف الميراث

الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:10 م
إحالة أوراق مزارع بسوهاج للمفتى قتل 5 من أبناء عمه بسلاح آلى لخلاف الميراث هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم "مراد.ع.أ" 46 سنة، مزارع إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة 9 يناير للنطق بالحكم، بعد اتهامه بقتل 5 أفراد من أبناء عمه، بعدما فتح عليهم نيران بندقيته الآلية بقرية الكتكاتة فى مركز ساقلتة، بسبب خلاف بينهم على قطعة أرض بالميراث.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين، والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بإطلاق أعيرة نارية بقرية الكتكاتة، وكشفت التحريات نشوب خلاف بين أبناء عمومة من بيت "أبو شامة"، المنتمين لعائلة الرماضنة، بسبب نزاع على قطعة أرض ميراث، وقيام  المتهم مراد  وشهرته ياسر، بفتح النيران على أبناء عمومته، من بندقية آلية كانت بحوزته، ما نتج عنه مقتل كل من "على .ن"  وشقيقه حسن، 58 عامًا، و"محمد .ع" و شقيقه أحمد و"محمد .ع.ع"  28 عامًا  و " وإصابة كل من الطفل  مروان .م.ع"  4 سنوات، بطلق نارى فى الساق وتم نقله للمستشفى، كما قام المتهم بإتلاف منازل المجنى عليهم بإطلاق الأعيرة النارية عليها وإحراز سلاح نارى بندقية ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.

 

وبعد صدور قرار المحكمة أطلقت زوجات المجنى عليهم الزغاريد داخل قاعة المحكمة لصدور حكم ضد المتهم بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى.


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