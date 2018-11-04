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أوقاف القليوبية: خطة متكاملة بالتنسيق مع الزراعة والرى لترشيد استلام المياه

الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:04 م
أوقاف القليوبية: خطة متكاملة بالتنسيق مع الزراعة والرى لترشيد استلام المياه وزارة الأوقاف
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن تم التنبيه على كافة الإدارات على مستوى المحافظة، بخصوص خطة الوزارة لترشيد استخدام المياه، ووضع خطة دورية للمديرية لضبط استعمال المياه وترشيد الاستهلاك، حيث سيتم تكثيف القوافل الدعوية والدروس والندوات التى تتناول موضوعات ترشيد استهلاك المياه وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة والرى بالمحافظة.

وأضاف "أبو السعود"، أنه سيتم تكثيف أعمال الصيانة والمتابعة لصنابير المياه بجميع المساجد، وعمل زيارات ميدانية للأئمة لمحطات المياه بكل مدينة والتعرف على خطة شركة المياه فى توفير كوب مياه نظيف، كما سيتم التنبيه على الأئمة بتناول كتاب "نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد" من خلال درس أسبوعى بالمساجد بكل إدارة.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تم وضع خطة لتنظيم 5 ندوات خلال شهر نوفمبر الجارى بإدارات "قها، طوخ، بنها أول، بنها ثان، شبرا غرب"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قسم الإرشاد الدينى بالمديرية.


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