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أوقاف القليوبية تحيل مجموعة من العاملين بمساجد العبور للتحقيق

الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:31 م
أوقاف القليوبية تحيل مجموعة من العاملين بمساجد العبور للتحقيق وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف فى القليوبية، أنه توجهت لجنة من المديرية بقيادة الشيخ إسماعيل أحمد مدير الدعوة، والشيخ يوسف السعداوى مدير إدارة أوقاف العبور ومفتشو الإدارة، وتم عمل مرور جماعى مباغت على 20 مسجدا من مساجد الإدارة لمتابعة الانتظام والحضور بها، والإطلاع على سير العمل.

وأضاف أبو السعود، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة توجهت للتفتيش على مساجد الإدارة، حيث تم رصد مخالفات بالمساجد وتمت إحالتها للشئون القانونية، مشيرا إلى أن هذه المخالفات تمثلت فى خروج بعض الموظفين قبل الموعد بدون إذن أو تصريح خروج، وكذا نقص بعض البيانات الإدارية بالسجلات، وتم أيضا إثبات بعض التخلفات للأئمة عن المساجد، خاصة إدارة الخانكة، وتم اتخاذ اللازم حيال ذلك.

ومن ناحيته أكد مدير الدعوة أن حملات التفتيش لن تتوقف بمقر الإدارات والمساجد حتى إنهاء جوانب التقصير والسلبيات.


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