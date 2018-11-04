أنور قرقاش: سياسات إيران العدوانية وراء عقوبات أمريكا

(أ ش أ)

أعلن أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أن السياسات العدوانية الإيرانية هى المسؤولة إلى حد كبير عن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وذكرت قناة العربية الليلة ، أن واشنطن تنوى إعادة بعد غد الاثنين فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما مبيعات النفط والبنوك، وذلك فى محاولة لإجبارها على الدخول فى مفاوضات بشأن التخلى عن برامجها النووية والصاروخية، والكف عن دعم وكلاء فى صراعات بمناطق مختلفة فى الشرق الأوسط.

ووصف البيت الأبيض هذه العقوبات بأنها "أشد عقوبات أقرت حتى الآن" ضد إيران.