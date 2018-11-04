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أمطار غزيرة وعواصف رعدية على عدد من مدن محافظة كفر الشيخ

الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:51 م
أمطار غزيرة وعواصف رعدية على عدد من مدن محافظة كفر الشيخ امطار -ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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هطلت أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وشهدت مدينتا البرلس وبلطيبم، ومنطقة شمال محافظة كفر الشيخ، أمطارا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، ما تسبب فى تجمع مياه الأمطار فى شوارع المدينتين، وعدد من الطرق الرئيسة.

وتأثرت حركة سير السيارات والشاحنات على الطرق الرئيسية بالمحافظة وخاصة على الطريق الدولى الساحلى الواصل بين عدد من المحافظات مرورا بكفر الشيخ، وكذلك روافد الطريق الدولى الساحلى "بلطيم كفر الشيخ، وبلطيم المحلة"، وقلل السائقون من السرعة تجنبا لوقوع حوادث على الطرق.

على جانب آخر وجه الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بسرعة التعامل مع مياه الأمطار بنزح المياه من الشوارع وتسليك البلاعات، وإزالة العوائق أمام السيارات المارة داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية.

 


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