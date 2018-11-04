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أمريكى يزعم رؤية الأهرامات من شرفته بالأسكندرية.. وعلماء يفسرون الظاهرة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:16 ص
أمريكى يزعم رؤية الأهرامات من شرفته بالأسكندرية.. وعلماء يفسرون الظاهرة صورة الأهرامات المزعومة
كتبت: إنجى مجدى
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فى واقعة غريبة، نشر مواطن أمريكى كان فى زيارة للأسكندرية صورة للأهرامات على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قال إنه التقطها من شرفة مقر إقامته فى المدينة الساحلية على بعد أكثر من 200 كم، من أهرامات الجيزة.

وأثار الأمريكى المدعو جوش براوز، بمنشوره الغريب ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى بحسب ما ذكره موقع "سيلفر بوست" الإخبارى، إلا أن تقرير الموقع نقل عن خبراء تفسيرات عدة للظاهرة، من بينها أن ما ظهر على أنه الأهرامات ربما يكون شوائب عالقة فى الجو بعد عاصفة ترابية، أو أن يكون نتاج لظاهرة السراب المعروفة.

 

جانب من التقرير المنشور عن الصورة المثيرة للجدل
جانب من التقرير المنشور عن الصورة المثيرة للجدل

وقال الموقع فى تقريره إن المبانى التى ظهرت فى الصورة تبدوا من القاهرة وليست من الإسكندرية، وحال وجودها فى الإسكندرية كما يدعى صاحب المنشور، فإنه لا يوجد تفسير سوى أنها شوائب رملية عالقة فى الجو.

 

 

 

 


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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

شريف الكومى

الرد الوحيد على الصورة

الرد الوحيد على الصورة ان السائح ده حد ضحك عليه ..... جابه القاهرة وقاله انت فى اسكندرية...... لا المبانى ولا المنظر فى اسكندرية نهائى.

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل و الآن عادل الأول

" ليست شوائب أو سراب ، كم أنها ليست في الأسكندرية "

يقول التقرير أن المباني تبدو من القاهرة كما أن الأهرام واضحة بكل تفاصيلها .... اذا فالأمريكي اما كاذب أو أنه فبرك الصورة !!!

عدد الردود 0

بواسطة:

سالم فتحى

مستحيل ان تكون الصورة من الاسكندرية

لو كانت الصورة من الاسكندرية لكان هرم خوفو على يسار الصورة وهرم خفرع على يمين الصورة -- حسب الموقع الجغرافى للاسكندرية بالنسبة للاهرامات --- وهذه الصورة لابد ان تكون من القاهرة ومن احدى المرتفعات شرق النيل كى تظهر بهذا الشكل -- وهذه صورة وليست غبار

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