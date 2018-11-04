أمريكى يزعم رؤية الأهرامات من شرفته بالأسكندرية.. وعلماء يفسرون الظاهرة

كتبت: إنجى مجدى

فى واقعة غريبة، نشر مواطن أمريكى كان فى زيارة للأسكندرية صورة للأهرامات على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قال إنه التقطها من شرفة مقر إقامته فى المدينة الساحلية على بعد أكثر من 200 كم، من أهرامات الجيزة.

وأثار الأمريكى المدعو جوش براوز، بمنشوره الغريب ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى بحسب ما ذكره موقع "سيلفر بوست" الإخبارى، إلا أن تقرير الموقع نقل عن خبراء تفسيرات عدة للظاهرة، من بينها أن ما ظهر على أنه الأهرامات ربما يكون شوائب عالقة فى الجو بعد عاصفة ترابية، أو أن يكون نتاج لظاهرة السراب المعروفة.



جانب من التقرير المنشور عن الصورة المثيرة للجدل

وقال الموقع فى تقريره إن المبانى التى ظهرت فى الصورة تبدوا من القاهرة وليست من الإسكندرية، وحال وجودها فى الإسكندرية كما يدعى صاحب المنشور، فإنه لا يوجد تفسير سوى أنها شوائب رملية عالقة فى الجو.