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أكثر من 3 آلاف راكب يغادرون مطار القاهرة متوجهين للمدن السياحية المصرية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:01 م
أكثر من 3 آلاف راكب يغادرون مطار القاهرة متوجهين للمدن السياحية المصرية مطار القاهرة
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد انطلاق 33 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية وبعض المطارات بصعيد مصر سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران وبعض الشركات الخاصة لنقل 3 آلاف و633 سائحا لشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم والإسكندرية.
 
 
 
وسيرت مصر للطيران 9 رحلات إلى مدينة الأقصر، و5 رحلات إلى مدينة أسوان، و5 رحلات إلى مدينة الغردقة، و8 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى تسيير رحلة واحدة لكل من مرسى علم وبرج العرب ورحلتين إلى مدينة أسيوط، كما سيرت بعض الشركات الخاصة رحلتين إلى مدينة شرم الشيخ ورحلة واحدة إلى مدينة الغردقة.
 
 
 
وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى.

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