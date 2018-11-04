أشرف صبحى يبحث التعاون مع وزيرة الشباب والرياضة ببورندى

كتب رامى ناجى

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، ايفلين بيوتى وزيرة الشباب والرياضة بجمهورية بورندى لبحث التعاون الثنائي بين البلدين على صعيد قطاعى الشباب الرياضة.

جاء ذلك على هامش المشاركة فى منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة 3-6 نوفمبر الجاري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على توطيد أواصر العلاقات وتعميق التعاون المشترك مع الدول الشقيقة ومنها جمهورية بورندى، لافتاً إلى القيام بتحديد كافة بنود التعاون مع بورندى والبدء فى تنفيذها بشكل يساهم فى تبادل الخبرات والثقافات بين الشباب المصرى والبورندى.

كما أشار الوزير إلى التعاون فى المجال الرياضي وإطلاع الجانب البورندى على الخبرة المصرية وتجربتها فى مجال إدارة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الشباب والرياضة ببورندى عن بالغ سعادتها للمشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم وتبادل الحوارات والثقافات والرؤى التى يشهدها المنتدى من خلال جلساته المتنوعة، مؤكدة حرص بلادها على التعاون مع مصر فى مجالى الشباب والرياضة والمشاركة فى مختلف الأحداث والملتقيات الدولية التى تنظمها مصر.