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أسعار الريال السعودى اليوم الأحد 4-11-2018 فى مصر

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:39 ص
أسعار الريال السعودى اليوم الأحد 4-11-2018 فى مصر الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجل الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 4-11-2018، حيث بلغ 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، فى البنك الأهلى المصرى.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك وبلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.79   جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.75  جنيه للشراء

4.79  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68  جنيه للشراء

4.82  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73  جنيه للشراء

4.77   جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74  جنيه للشراء

4.78  جنيه للبيع


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