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أسعار الدولار اليوم الأحد 4-11-2018 فى مصر

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:57 ص
أسعار الدولار اليوم الأحد 4-11-2018 فى مصر دولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقرت أسعار الدولار اليوم الأحد 4-11-2018، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد ,حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر، 17.79 جنيها للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 جنيه للشراء 17.78

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع

 


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الدولار

الريال السعودى

اسعار

البنك الاهلى

البنك المركزى




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