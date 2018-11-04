أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4-11-2018

أسماء أمين

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4 نوفمبر بحيث بلغ متوسط أسعار البيع للأسمنت ما بين 1000 – 1050 جنيها للطن للبيع للمستهلك.

وبلغ سعر الأسمنت التجارى ما بين 980 – 1020 جنيها للطن، فى حين تعد أسعار مصانع الخدمة الوطنية الأقل سعرا بحوالى 900 جنيها للطن

واستقرت أسعار حديد التسليح اليوم السبت 3 نوفمبر مع إعلان غالبية المصانع لأسعار تداول منتجاتها خلال شهر نوفمبر الجارى

وبلغ سعر حديد عز 12198 جنيها للطن، ووصل سعر مجموعه بيشاى عند مستوى 12180 جنيها للطن، وسجلت أسعار حديد الجارحى 12100 جنيه للطن تسليم المصنع.

وصل سعر مجموعة الجيوشى للصلب عند مستوى 11750 جنيها للطن تسليم المصنع،وبلغ سعر مجموعة حديد المصريين عن 12135 جنيها سعر، وسجل حديد المراكبى 11790 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، هذه الأسعار شاملة الضرائب والرسوم والبالغة15%.