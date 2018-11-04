أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 4 - 11 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 4-11-2018.



إيقاف تداول 10 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى راية القابضة للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، العامة لصناعة الورق-راكتا، بلتون المالية القابضة، النصر للأعمال المدنية، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، مصر للزيوت والصابون، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير.



البورصة تخسر 212 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 212 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.716 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية بقيمة 529 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.56% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.93%، والعرب على 6.51% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.92%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 10.1 مليون جنيه، 269 ألف جنيه، 19.4 مليون جنيه، 856 ألف جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27.7 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، ، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2102 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.15% عند مستوى 12700 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.81% عند مستوى 682 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1710 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%

- شركة النصر للأعمال المدينة بسعر إغلاق 19.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.99%

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.29%

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 14.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.04%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية -فوديكو بسعر إغلاق 8.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.36%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 21.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.70%

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 6.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.95%

- حق الاكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير-3 بسعر إغلاق 0.276 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.80%

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 24.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.60%

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.335 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.46%