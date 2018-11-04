أبو المعاطى طفل من كفر الشيخ: نفسى أعمل عملية فى رجلى علشان أمشى "صور"

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت المشاهد المأساوية، والأمراض التى تصيب الأطفال والتشوهات التى يولد بها فى عدد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، ومن بين تلك النماذج طفل لا يستطيع المشى على قدميه فليس لديه مفاصل وقدماه معوجتان، حتى أصابع يديه بها الملتصق ومنها المفقود فيده اليمنى بها 4 أصابع فقط اثنين منهما متداخلان واليد اليسرى بها 3 أصابع فقط، ويناشد والده أهل الخير مساعدته فى اجراء عملية جراحية لعمل وصله فى قدميه لعله يستطيع المشى.



1- الطفل عبدالمعاطي السيد عبدالمعاطي

وقال أبو المعاطى السيد عبد المعاطى، من قرية تفتيش الزعفران التابعة لقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ "أنا عاوز أعمل عملية فى رجلى وفى أيدى، أنا عاوز أمشى زى الناس"، كلمات بسيطة ينطق بها الطفل بشفتيه، ولكن ثمنها كبير، 7 عمليات جراحية يحتاجها الطفل تتكلف 100 ألف جنيه، ومن أين يأتى بها ووالده وحالتهم المادية متردية، يقنطون فى وحدة سكنية بسيطة بالقرية.

والد الطفل وجدته لأبيه

قال السيد عبد المعاطى رياض، والد الطفل، إنه يعمل عامل بالمجلس المحلى القروى، ومصاب بكسر فى حادث تعرض له، فلا يقوى على السير إلا بعكازين، مؤكداً أنه أنجب طفله أبو المعاطى بعد 26 سنة زواج، فكان متزوج فى شبابه من إحدى الفتيات بالقرية، وكلما حملت لم يكتمل الحمل، وظل على ذلك الحال لمدة 18 سنة أنفق على زوجته الأولى الآلاف من الجنيهات، ولم يحالفهما الحظ.



الطفل ووالدته

وتابع أنه أجرى عملية طفل الأنابيب، لثلاث مرات، وكانت التكاليف فى ذلك الوقت باهظة الثمن، ولم تنجح المحاولات فطلبت منه زوجته أن تتبنى طفلاً ويكتب باسمهما، فسأل عن ذلك، فقالوا له أن كتابة ولد باسمه حرام شرعا، وبعدها اتفق مع زوجته أن يتزوج وهى تربى الأطفال، فوافقت وعند خطوبته، رفضت أن تكون لها ضُرة برغم موافقتها من البداية، وخيرته مابين تبنى طفل أو الطلاق، فأفهمها أنه متمسك بها لحبه لها، فتوعدته أن تحول حياته جحيماً، وبالفعل صممت على الطلاق، وصممت على نيل كل حقوقها سواء القائمة والمؤخر وغيرهما.



نظرة اشفاق من الجدة والاب للطفل

وأضاف السيد أبو المعاطى، تزوجت فى 2013 بزوجة أخرى ولكنه أنجب منها طفلا معاقا، ومنذ ولادته توجه به للعديد من الأطباء ومنهم من صمم على بتر قدمى الطفل إلا الدكتور محمود الرصاصى أستاذ بجامعة طنطا متعاقد بالتأمين الصحى بكفر الشيخ، رفض عملية البتر، وأوصى بتعديل القدمين ﻷن قدم الطفل سليمة وتتصل الركبة ، ويحتاج الطفل الى 7 عمليات جراحية تتكلف حوالى 100 ألف جنيه.



جانب من تقرير

وقال السيد رياض، يخشى أن يموت قبل إجراء عملية جراحية لنجله ليمشى على قدميه، ولا يجد من يهتم به، ووالدته ربة منزل لا تقوى على تحمل نفقات لا تستطيع تدبيرها، مؤكداً أنه يتمنى أن يجرى نجله علمية ليستطيع التوجه لدورة المياه ليقضى حاجته، فهل يجد من القلوب الرحيمة مساعدة نجله لإجراء العملية، وهل يجد من الأطباء من يتحمل إجراء العملية تقرباً لله وفعل الخير؟،

ويمكن التواصل معه لمساعدته لاجراء العملية الجراحية لنجله على المحمول 01228501345، 01022922191.



الطفل أبو المعاطي السيد

الطفل برغم أوجاعه إلا أنه يبتسم