76 مركز شباب و135 هيئة فى ماراثون القاهرة لدعم حملة فيروس سى

كتب سيد الخلفاوى - عزوز الديب - تصوير حسام عاطف

أكد الدكتور أشرف البجيرمى، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، استعداد المديرية بالكامل من خلال 76 مركز شباب و135 هيئة وطنية بالعاصمة لبدء الحملة القومية للقضاء على مرض فيروس سى من خلال توفير أماكن بكل منها لتواجد أطقم العمل من مديرية الشئون الصحية واستقبال المواطنين وتقديم كافة التسهيلات.

وأضاف مدير الشباب والرياضة بالقاهرة، أن ماراثون اليوم بمشاركة كافة المراكز والهيئات الرياضية بالقاهرة هو رسالة تبرز أهمية الرياضة ومشاركة الشباب في المشروعات والمبادرات القومية والعمل على بناء الإنسان المصري من خلال منظومة شاملة صحيا وتعليميا ورياضيا واجتماعيا.

كان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أطلق والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشارة البدء للماراثون الرياضي للمشى والذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وشارك به أكثر من 2000 شاب وشابة من أبناء مراكز الشباب والهيئات الرياضية بالعاصمة ومواطنيها بحضور لفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة ويأتي في إطار استعدادات محافظة القاهرة للإعلان عن بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سى بالقاهرة من صباح الغد (السبت ) بكل أحياء ومناطق القاهرة .

وشارك المحافظ ووزير لشباب في الماراثون انطلاقا من ميدان عابدين مرورا بميدان محمد فريد وشارع البستان حتى ميدان التحرير والعودة من شارع التحرير لنقطة البداية أكد خلالها المحافظ على استعداد المحافظة بالكامل بكافة أجهزتها التنفيذية للبدء في الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والتي تبدأ بالقاهرة من صباح الغد حتى نهاية شهر فبراير وانتشار كافة الأطقم الطبية بكافة الأحياء والقطاعات والأماكن ذات الكثافة السكانية لتحقيق المستهدف والإعلان عن خلو القاهرة من المرض.

وأهاب المحافظ بأبناء العاصمة بضرورة التواجد للنقاط القريبة من مساكنهم وأعمالهم وتوقيع الكشف عليهم وعمل التحاليل اللازمة للاطمئنان على النفس وخلوه من المرض بجانب الكشف على الامراض الأخرى كالسمنة والسكر والضغط.