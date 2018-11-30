17 ديسمبر.. الليلة الكبيرة وحفل فنى جديد لكورال أطفال "أوبرا الإسكندرية"

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم دار الأوبرا بالإسكندرية حفل فنى لكورال الاطفال فى اطار خطة دار الاوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر فى تقديم كل انواع الفنون لتنمية ابناء وبراعم الثغر وتعريفهم بالفنون الراقية، وذلك 17 ديسمبر المقبل على مسرح دار أوبرا الإسكندرية لفرقة كورال أطفال "أوبرا الإسكندرية" بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وتدريب كل من الفنان أيمن مصطفى، الفنانة ندا غالب، والفنانة مى الجبيلى، حيث تقدم الفرقة بالفاصل الأول من الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغنيات المتميزة للأطفال.

وبالفاصل الثانى من الحفل تقدم الفرقة "اوبريت الليلة الكبيرة" للراحلين الكبار صلاح جاهين وسيد مكاوى.

يذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية قد تأسس فى الموسم الفنى لعام 2011، حيث قدم مجموعة من الاوبريتات الفنية الناجحة للاطفال منها أوبريت الدندورما وأوبريت العقلاء التى نالت أعجابهم وتتميز الحفلات بالاقبال الشديد عليها من الأطفال والكبار، حيث كانت الحفلات التى اقيمت بالسنوات الماضية كاملة العدد.