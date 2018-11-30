10معلومات عن السدة الشتوية لنهر النيل وتعليمات وزارة الرى

كتبت أسماء نصار

"السدة الشتوية" هى إجراء سنوى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى، منذ إنشاء السد العالى، بحبس المياه عن المجارى المائية خلال فترة معينة بهدف إجراء الصيانة الدورية لشبكات الرى والصرف.

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن السدة الشتوية قبل بدايتها الشهر المقبل.

1- إجراء سنوى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى منذ بناء السد العالى وحتى الآن.

2- تلك الفترة تشهد انخفاضاً كبيراً فى منسوب المياه بمجرى نهر النيل وفروعه

3- الهدف من السدة الشتوية هو إجراء أعمال الصيانة والتطوير فى شبكات الرى والصرف وكذلك مجرى النيل وفروعه.

4- يجرى تعويضها بعدد من الإجراءات الخاصة خلال تلك الفترة تجنباً لأى تأثيرات سلبية

5- السدة الشتوية تبدأ من 24 ديسمبر وتنتهى فى 3 فبراير.

6- يتم نشر قرار مواعيد السدة الشتوية فى الجريدة الرسمية

7- تقسم فترة السدة الشوية على 5 قطاعات مختلفة "غرب الدلتا - مصر الوسطى - شرق ووسط الدلتا - مصر العليا".

8- مدة السدة الشتوية لكل اقليم 15 يوماً.

9- كميات المياه التى يتم ضخها خلال السدة الشتوية تكفى احتياجات البلاد.

10- تظهر بعض جزر نهر النيل خلال أيام السدة الشتوية بسبب انحصار المياه عن هذه الجزر.