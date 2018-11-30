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وزير النقل: المشروعات القومية وفرت حوالى 800 ألف فرصة عمل بشكل مباشر

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:28 م
وزير النقل: المشروعات القومية وفرت حوالى 800 ألف فرصة عمل بشكل مباشر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل
كتبت آية دعبس - تصوير محمد فوزى
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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه بصفته أستاذ جامعى، فإن أسعد مشهد بالنسبة له هو أن يحتفل بتخرج طلابه، مشيرا إلى أن المهندسين المدنيين يشاركون بشكل كبير بالمشروعات القومية، حيث تم توفير 800 ألف فرصة عمل بشكل مباشر بمشروعات الطرق والكبارى القومية، التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، بتكلفة وصلت إلى 80 مليار جنيه.
 
فيما أوصى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، خلال كلمته باحتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى، على ضرورة اهتمام حديثى التخرج بمستقبلهم.
 
وطالب المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أوائل الخريجين من كليات الهندسة، بالحفاظ على تقاليد وأعراف مهنة الهندسة العريقة، وأن يتمكسوا بالمثل العليا، لتحقيق الآمال المنعقدة عليهم، قائلا: "يوم المهندس المدنى، هو يوم الوفاء لرد الجميل لأستاذة أفاضل وعلماء ومهندسين حققوا إنجازات كبيرة على أرض الواقع فى مصر والعالم أجمع فحق لهم أن يفخروا بما قدموا.
احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (1)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (2)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (3)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (4)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (5)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (6)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (7)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (8)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (9)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (10)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (11)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (12)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (13)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (14)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (15)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (16)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (17)
 

احتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى (18)
 

 


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