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وزير الرى: التعداد السكانى يصل إلى 150 مليون بحلول 2030

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:58 م
وزير الرى: التعداد السكانى يصل إلى 150 مليون بحلول 2030 محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت آية دعبس تصوير محمد فوزى
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قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة قامت بتطوير سياساتها عبر 4 ركائز أولها ترشيد الاستهلاك وتحسين والحفاظ على نوعية المياه من التلوث وتنمية لموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، لافتا إلى أن خطة "4 ت" تحولت الي خطة قومية تتكلف 900 مليار جنيه ويمكن ان تتضاعف في ظل ارتفاع تعداد السكان خاصة، لافتا إلى أن مصر ستصل إلى 150 مليون نسمة بحلول 2030.
 
وأكد عبد العاطى، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى احتفالية يوم المهندس المدنى، لنقابة المهندسين، أن مصر تواجه كثير من التحديات لكن طالما وجدت العقول وجدت الحلول والمهندس يحول كل تحدي الي فرصة بحسب تعبيره.
 
ولفت وزير الرى، إلى أن العنصر البشري دوره مهم لتحقيق الأمن المائي لمصر، وأن وزارة الرى أحد معاقل الهندسة، والمعقل الرئيسي للمهندس المدنى، حيث يتم العمل على مدار 24 ساعة لحل مشاكل المياه حتى أقصى أطراف البلد للوصول إلى كل المستخدمين.
 
وتابع: "دول افريقيا تنتظرنا للعمل وتعمير بلدانهم، لتحقيق التنمية وتقليل نسب الفقر".
 
 

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