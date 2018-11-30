وزير التجارة يلتقى نظيره بتركمانستان قبل زيارة "السيسى" العام المقبل

كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة، أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة، إيفاد فريق عمل من الوزارة، لزيارة دولة تركمانستان، لاستكشاف فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وبصفة خاصة فى المجالين التجارى والصناعى، مشيراً إلى أن هناك فرص كبيرة لإقامة شراكات استثمارية وإحداث تكامل بين الجانبين خاصة فى مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة السجاد وصناعة الأجهزة المنزلية والأثاث ومواد البناء والصناعات الكيماوية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير اليوم الجمعة، مع أماندوردى إشانوف وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركمانى، والذى يزور مصر حاليا للمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية من أعمال اللجنة المصرية التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والتى استضافت القاهرة فعاليتها على مدار يومين.



عمرو نصار وزير التجارة يلتقى نظيره بتركمنستان

وقال الوزير، فى بيان صحفى، إن مصر حريصة على تعزيز وتعميق علاقات التعاون التجارى والاقتصادى مع تركمانستان واستكشاف فرص وآفاق جديدة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن انعقاد الدورة الثانية من أعمال اللجنة المصرية التركمانية المشتركة وتكثيف الزيارات الرسمية وعلى مستوى رجال الاعمال من الجانبين يدشن لمرحلة جديدة فى العلاقات بين مصر وتركمانستان مدعومة بتشجيع قوى من قيادتى البلدين.

وأشار الوزير، إلى إمكانية استفادة تركمستان من موقع مصر الجغرافى المتميز والذى يؤهلها لتصبح معبر للصادرات التركمانية إلى الأسواق العربية والإفريقية وكذا الدول والتكتلات التى ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، لافتاً إلى أهمية ترجمة الخبرات المصرية والتركمانية الكبيرة فى مجالات صناعة السجاد والصناعات الهندسية لمشروعات استثمارية ملموسة تخدم السوقين المصرى والتركمانى وتصدر للأسواق الاقليمية وأسواق القارة الإفريقية.



وزير التجارة المصرى يصافح نظيره بتركمنستان

وأضاف نصار، أن الحكومة المصرية قامت خلال العامين الماضيين بجهود كبيرة فى مجال الإصلاح الاقتصادى الأمر الذى انعكس على تحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية وأدى إلى قيام وكالة موديز برفع التصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى إيجابى وذلك نتيجة لاستمرار التحسن الهيكلى فى الموازنة وميزان المعاملات الجارية فى مصر.

وأكد الوزير على ضرورة قيام مجتمع الاعمال بالبلدين بدور أكثر فعالية خلال المرحلة المقبلة لحشد الطاقات والإمكانات التى تسهم فى تعزيز التبادل التجارى والاستثمار المشترك بين مصر وتركمستان، وذلك من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة والمشاركة فى المعارض التجارية المقامة فى كلا البلدين والتى تعد فرصة كبيرة لتعريف كل طرف بمنتجات الطرف الآخر وإقامة المزيد من الشراكات الثنائية الناجحة التى تحقق منفعة للطرفين.



وزير التجارة يتعرف على فرص تعزيز التعاون التجارى والصناعى مع تركمنستان

ومن جانبه أكد أماندوردى إشانوف وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركمانى حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائى مع مصر فى مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى إمكانية نقل الخبرات التركمانية الكبيرة فى مجالات الزراعة وصناعة السجاد اليدوى والآلى إلى مصر.

وأشار إلى أهمية تحديد خارطة طريق للتعاون الاقتصادى المستقبلى بين البلدين تحدد كافة قطاعات التعاون ذات الأولوية وذلك قبل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتركمنستان العام المقبل.

ولفت إشانوف، إلى التطورات الاقتصادية الهامة والإصلاحات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد التركمانى خلال المرحلة الماضية والتى انعكست بشكل كبير على الناتج المحلى الإجمالى والذى حقق خلال عام 2017 نسبة نمو بلغت نحو 6.4% بقيمة 103.4 مليار دولار مثلت الصناعة فيها نسبة 44.8%، والخدمات نسبة 47.7%.