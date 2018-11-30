وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية

وتنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (المنيا – البحيرة – مرسى مطروح) الجمعة القادمة، تحت عنوان: "عالمية الرسالة المحمدية كما يجب أن نفهمها".

قال بيان صحفى: إن القافلة تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

القافلة الأولى: إلى محافظة المنيا و يشارك فيها كل من..

د/ محمد سمير محمد عبد الغني.

د/ السيد محمد حسن عطية.

الشيخ/ هيثم محمد رمضان.

الشيخ/ كمال عشري قرني.

الشيخ/ محمد عبد العظيم محمد خليفة.

الشيخ/ طارق جارحي عبد الله.

الشيخ/ محمود زاهر محمد.

الشيخ/ ايهاب أحمد عبد العزيز.

الشيخ/ محمود عبد الجواد.

الشيخ/ بكر سيد زهني.

القافلة الثانية: إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ويشارك فيها كل من:

الشيخ/ عبد الناصر سالم إسماعيل.

الشيخ/ أحمد عبد الظاهر كساب.

الشيخ/ عصام محمد عبد الغني يونس.

الشيخ/ عبد اللاه عبد العظيم عبد النبي.

الشيخ/ سميح شوقي مرشدي سليمان.

القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ويشارك فيها كل من:

د/ شلبي محمد شلبي.

الشيخ/ عادل صلاح.

د/ محمود طه الشيمي.

د/ محمود سعد جاهين.