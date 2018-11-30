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وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:00 ص
وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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يؤدى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، وموضوعها: "خيرية الأمة وخيرية نبيها وكيف نحقق خيرية الأمة الآن؟".
 
وتنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (المنيا – البحيرة – مرسى مطروح) الجمعة القادمة، تحت عنوان: "عالمية الرسالة المحمدية كما يجب أن نفهمها".
 
قال بيان صحفى: إن القافلة تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.
 
القافلة الأولى: إلى محافظة المنيا و يشارك فيها كل من..
د/ محمد سمير محمد عبد الغني.
د/ السيد محمد حسن عطية.
الشيخ/ هيثم محمد رمضان.
الشيخ/ كمال عشري قرني.
الشيخ/ محمد عبد العظيم محمد خليفة.
الشيخ/ طارق جارحي عبد الله.
الشيخ/ محمود زاهر محمد.
الشيخ/ ايهاب أحمد عبد العزيز.
الشيخ/ محمود عبد الجواد.
الشيخ/ بكر سيد زهني.
 
القافلة الثانية: إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ويشارك فيها كل من:
الشيخ/ عبد الناصر سالم إسماعيل.
الشيخ/ أحمد عبد الظاهر كساب.
الشيخ/ عصام محمد عبد الغني يونس.
الشيخ/ عبد اللاه عبد العظيم عبد النبي.
الشيخ/ سميح شوقي مرشدي سليمان.
 
 
القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ويشارك فيها كل من:
د/ شلبي محمد شلبي.
الشيخ/ عادل صلاح.
د/ محمود طه الشيمي.
د/ محمود سعد جاهين.
 

 


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