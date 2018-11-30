نيابة الرمل تقرر حبس فرد أمن بمدرسة خاصة لتحرشه بالأطفال

الإسكندرية – أسماء على بدر

قررالمستشار أحمد الخولي، وكيل نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس "طه"، فرد أمن بمدرسة خاصة، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء الجنسى على أطفال المدرسة .

بدأت الواقعة ببلاغ تلقته أجهزة الأمن من أحد أولياء الأمور ، أن طفله أخبره أن فرد الأمن بالمدرسة ، يقوم باصطحابه إلى شقه مجاورة للمدرسة فى فترة الفسحة ويعتدى عليه جنسيا ،وهوما تكرر مع أكثر من طفل حسبما كشفت التحريات ، وقامت نيابة الرمل بالإسكندرية بمعاينة المدرسة وسماع أقوال أهالى الضحايا كما عاينت النيابة الشقة التى كان يستدرج فيها المتهم الضحايا ، وكشفت التحقيقات ، أن المتهم " طه " قام بالاعتداء على 4 أطفال ، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .