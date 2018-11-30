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نيابة الرمل تقرر حبس فرد أمن بمدرسة خاصة لتحرشه بالأطفال

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:54 م
نيابة الرمل تقرر حبس فرد أمن بمدرسة خاصة لتحرشه بالأطفال اللواء محمد الشريف مدير أمن الاسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قررالمستشار أحمد الخولي، وكيل نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس "طه"، فرد أمن بمدرسة خاصة، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء  الجنسى على أطفال المدرسة .

بدأت الواقعة ببلاغ تلقته أجهزة الأمن من أحد أولياء الأمور ، أن طفله أخبره أن فرد الأمن بالمدرسة ، يقوم باصطحابه إلى شقه مجاورة للمدرسة فى فترة الفسحة ويعتدى عليه جنسيا ،وهوما تكرر مع أكثر من طفل حسبما كشفت التحريات ، وقامت نيابة الرمل بالإسكندرية بمعاينة المدرسة وسماع أقوال أهالى الضحايا كما عاينت النيابة الشقة التى كان يستدرج فيها المتهم الضحايا ، وكشفت التحقيقات ، أن المتهم " طه " قام بالاعتداء على 4 أطفال ، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات . 

 


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