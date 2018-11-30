ننشر خريطة أماكن انتشار فرق تحليل فيروس سى بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع" خريطة بأماكن إنتشار فرق حملة القضاء على فيروس سى، مبادرة رئيس الجمهورية، والتى تبدأ فعاليتها بالقاهرة بالمرحلة الثانية السبت أول ديسمبر وتمتد لمدة 3 شهور حتى نهاية شهر فبراير 2019.

وتستهدف الحملة الكشف على 7 مليون مواطن بالقاهرة وهى الفئات المستهدفة اكبر من 18 سنة من الجنسين.

وتم إعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية شملت "1804 فريق صباحى و662 فرق مسائى"، داخل القاهرة مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن طبقا للخطة الموضوعة من قبل المحافظ.