نقيب المعلمين يشارك فى فعاليات استقبال المغامر عمر حجازى بأهرامات الجيزة

كتبت آية دعبس

شارك خلف الزناتى، نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، يرافقه محمد عبد الله أمين عام نقابة المهن التعليمية، فى فعاليات استقبال المغامر عمر حجازى من متحدى الإعاقة لاعب نادى 6 أكتوبر قادماً بدراجته الهوائية بساق مبتورة من مدينة طابا بجنوب سيناء إلى منطقة الأهرامات الأثرية بمحافظة الجيزة، فى رحلة استغرقت 10 أيام؛ وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة فى مصر.

وأكد نقيب المعلمين أن الفعالية التى دشنها البطل الرياضى بركوب الدراجة والسير بها من مدينة طابا إلى منطقة الأهرامات فى رحلة بدأت يوم 19 من شهر نوفمبر الجارى واستمرت حتى نهاية اليوم الجمعة كانت مغامرة منه، من أجل دعم الرياضة وتنشيطاً للسياحة ورسالة لشباب وطننا الحبيب لتحدى المستحيل.

وحضر الفعاليات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم نائباً عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وخالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ووالد المغامر عمر حجازى، وعدد من قيادات التربية والتعليم، وعدد من نواب البرلمان، وعدد من قيادات محافظة الجيزة، ورؤساء وأعضاء النقابات الفرعية للمعلمين بالجيزة.