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نقيب الصيادلة: رفض تراخيص أكثر من 10 آلاف صيدلية تابعين لدخلاء

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:55 م
نقيب الصيادلة: رفض تراخيص أكثر من 10 آلاف صيدلية تابعين لدخلاء الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس - تصوير محمد فوزى
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قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة خلال الفترة الماضية تمكنت من الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع "هيئة الدواء المصرية"، وتنتظر النقابة مناقشتها، بعد عرضها بمجلس النواب عن طريق النائب محمد سليم.
 
وأضاف عبيد، خلال كلمته، فى الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، أنه تم استخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لـ 800 صيدليا من خلال النقابة، دون قضايا، بالإضافة إلى عقد دورات التعليم الصيدلى المستمر الذى نظمتها لجنة التعليم الصيدلى برئاسة الدكتورة منى المهدى شارك فيها ما يقرب من 11 ألف صيدلى، كما تم تنظيم دورات للإسعافات الأولية ، ومحاضرات حول الوقاية من السرطان.
 
 وتابع: أطلقنا حملة للقضاء على ظاهرة  سلاسل الصيدليات بجميع المحافظات ونجحت النقابة فى استصدار إحكام نهائية بإغلاق وإزالة لافتات لسلاسل الصيدليات، وإيقاف سلاسل وكان آخرها إسقاط عضوية  27 صيدليا فى الدقهلية وإحالة صيدليات إلى التأديب، وتشكيل لجنة لمحاربة الدخلاء على المهنة استطاعت من خلال لجانها الفرعية بالنقابات رفض تراخيص مايزيد عن 10 آلاف صيدلية تبين أنهم دخلاء على المهنة، وتم تحويل مايقرب من 900 صيدلى للتحقيق لبيع أسمائهم لدخلاء ، كما تم توفيق أوضاع 350 صيدلية وتنازل 450 صيدليا عن التراخيص بعد اكتشاف ترخيصهم لدخلاء وسلاسل، والاستجابة لمطالب الصيادلة العاملين بهيئة التأمين الصحى حيث تقرر زيادة مرتبات صيادلة التأمين الصحي بنسبة 100%، ونسعى لمساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة الصحة، وتم تطبيق كادر المهن الطبية عليهم.
 
 
وتابع: "كما تم إعداد مسودة قانون مزاولة المهنة الجديد وعرضه على مجلس النواب، وتم مناقشة 11مادة منه حتى الآن، بجانب إقرار لائحة استشاري صناعة الدواء،  فلأول مره سيصبح الصيدلى اخصائى أو استشاري فى مجالات التحاليل الطبية والتصنيع الدوائى والعقاقير".
 
 
صور الجمعية العمومية العادية للصيادلة (1)
 

 

صور الجمعية العمومية العادية للصيادلة (2)
 

 

 

صور الجمعية العمومية العادية للصيادلة (3)
 

 

 

صور الجمعية العمومية العادية للصيادلة (4)
 

 

 

صور الجمعية العمومية العادية للصيادلة (5)
 

 

 

صور الجمعية العمومية العادية للصيادلة (6)
 

 

 

صور الجمعية العمومية العادية للصيادلة (7)
 

 

 

صور الجمعية العمومية العادية للصيادلة (8)
 

 

 

صور الجمعية العمومية العادية للصيادلة (9)
 

 

 

صور الجمعية العمومية العادية للصيادلة (10)
 

 

 

صور الجمعية العمومية العادية للصيادلة (11)
 

 

 

صور الجمعية العمومية العادية للصيادلة (12)
 

 

 

 


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