نقابة المهندسين تكرم محلب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الري ورئيس جامعة القاهرة

كتبت آية دعبس - تصوير محمد فوزى

كرمت نقابة المهندسين، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالى، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمهندس محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، واسم المهندس أحمد على كمال، وزير الرى السابق، ونقيب المهندسين 5 دورات متتالية، وتسلمها بالنيابة عنه نجله المهندس محمد بركة، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهندسين حتى عام 2013.

وخلال احتفالية يوم تفوق المهندس المدني الخامس على التوالي المنعقدة بجامعة القاهرة تم تكريم الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق، رئيس المجلس العربى للمياه، واللواء أمير سيد أحمد حسن مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمشروعات، والدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وأكد المهندس أحمد رمزي رئيس شعبة مدني، ان يوم المهندس المدني أصبح بمثابة عيد ثانوي نلتقي فيه لكي نعزز صله التواصل بيننا ونحتفل به ليتوارث بين أجيال كثيرة.

وأشار رمزي، إلى أن قضية التعليم الهندسي من اهم القضايا التي نضعها على رأس اولويات النقابة عامة والشعبة خاصة.