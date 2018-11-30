ميركل تغيب عن افتتاح قمة مجموعة العشرين بعد تعرض طائرتها لعطل فنى

برلين (أ ف ب)

تغيب المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل عن افتتاح قمّة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس، بعد هبوط اضطراري لطائرتها في كولونيا بغرب ألمانيا مساء أمس الخميس.

وقالت االمتحدّثة باسم المستشارة الالمانية "لن نُكمل اليوم" الرحلة إلى بوينوس آيرس، وذلك إثر مشكلة فنّية اضطرّت الطائرة الحكوميّة التي استقلّتها ميركل إلى الهبوط في كولونيا.

والطائرة التي تعرّضت للمشكلة الفنيّة من طراز إيرباص إيه 340-300. ولدى هبوطها على المدرج، كانت في انتظارها سيّارات إطفاء .

وأوضحت الوكالة أنّ قائد الطائرة أبلغ قرابة الساعة 20,30 (19,30 ت غ) ركابها بأنّه سيضطرّ إلى الهبوط اضطرارياً في كولونيا لأنّ مشكلة فنية أدّت إلى توقّف العديد من الأنظمة الكهربائية.

وكانت الطائرة تحلق فوق هولندا حين وقع العطل ، فعادت أدراجها إلى ألمانيا وتوجّهت إلى كولونيا لأنّ هذه المدينة فيها الطائرة البديلة التي ستقلّ ميركل والوفد المرافق لها.