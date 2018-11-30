مقتل 40 حوثيا فى اشتباكات مع الجيش اليمنى بالبيضاء

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لقى 40 عنصرا حوثيا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة اليوم الجمعة فى اشتباكات مع قوات الجيش اليمنى بمحافظة البيضاء أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع تابعة للجيش اليمني.

وقال مصدر عسكرى يمني- فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- إن الجيش اليمنى أفشل هجوما للمليشيا الحوثية فى جبهة فضحة بمديرية الملاجم، ما أسفر عن مقتل ثلاثين حوثياً وإصابة العشرات بجروح.

وأضاف المصدر أن 10 عناصر من المليشيا الحوثية لقوا مصرعهم فى جبهة قانية بضربة جوية لطيران التحالف العربى أثناء محاولتهم التقدم لاستعادة المواقع التى خسروها أمس الخميس فى جبهة قانية.

وفى السياق ذاته، أسقطت قوات الجيش اليمنى طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثى الانقلابية فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وكانت قوات الجيش اليمنى قد تمكنت خلال الأيام الماضية من إسقاط العديد من الطائرات المسيرة للمتمردين فى البيضاء وحجة وتعز والحديدة ومحافظات أخرى.