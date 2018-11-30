video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل رئيس استخبارات إقليم هيرات بغرب أفغانستان فى كمين نصبته طالبان

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:53 م
مقتل رئيس استخبارات إقليم هيرات بغرب أفغانستان فى كمين نصبته طالبان انفجار - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن مسئول أفغانى اليوم الجمعة مقتل رئيس الاستخبارات فى إقليم هيرات بغرب أفغانستان فى كمين نصبته حركة "طالبان" فى منطقة شينداد، وذلك عقب مقتل 35 مسلحًا من الحركة فى صراعات داخلية نشبت فى المنطقة.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات جيلانى فرهاد- فى تصريح نقلته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية- إن مسلحًا من طالبان نفذ هجومًا على مناطق فى شنداد مساء أمس الخميس مما أسفر عن مقتل 35 مسلحًا من طالبان.

وأضاف فرهاد أن الاشتباكات اندلعت بين أنصار ملا صمد، الموالى للقائد الأعلى لطالبان، ملا هيبة الله، وبين أنصار ملا نانجيالي، الموالى لفيصل ملا رسول.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئول أمنى سابق يرشح نفسه فى انتخابات أفغانستان الرئاسية

الاتحاد الأوروبى يعرب عن استعداده لتسهيل الحوار فى أفغانستان

ترامب يهدد الحكومة الأمريكية إذا رفضت تمويل بناء جدار على حدود المكسيك.. ويؤكد لـ"واشنطن بوست": لقائلى مع بوتين "احتمال".. الخروج من أفغانستان مؤجل.. وأتوقع التوصل لاتفاق مع الصين لإنهاء "الحرب التجارية"

جوتيريس يدعو الى محادثات سلام مباشرة مع طالبان فى أفغانستان

رئيس أفغانستان يشكل فريقًا للتفاوض بشأن اتفاق سلام مع "طالبان"

إجراء الانتخابات الرئاسية فى أفغانستان 20 أبريل 2019

أفغانستان

طالبان

رئيس استخبارات




لا تفوتك
"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة