مطار القاهرة يشهد اليوم انطلاق 194 رحلة طيران داخلية ودولية وتجارية

كتب - محمد طنطاوى

يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، انطلاق 194 رحلة دولية وداخلية وتجارية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار، لتقل جميعها نحو 19 ألف راكب من مختلف الجنسيات.

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران 102 رحلة دولية وداخلية وتجارية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى لليوم الجمعة، انتظاما فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.