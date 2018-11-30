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مصرع 3 أشخاص أثناء الصيد فى ترعة النقرة بأسوان

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:18 م
مصرع 3 أشخاص أثناء الصيد فى ترعة النقرة بأسوان غريق-ارشيفية
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن
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لقى 3 أشخاص مصرعهم غرقا اليوم الجمعة، أثناء قيامهم بالصيد فى ترعة وادى النقرة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

تلقى مركز شرطة نصر النوبة بلاغا من شرطة النجدة بغرق ( 3 ) أشخاص بترعة وادي النقرة قرية أبو سمبل، وجميعهم مقيمين العتمور بمركز كوم أمبو.

ووجه علي الفور اللواء نائل رشاد مساعد الوزير مدير أمن أسوان قيادات المديرية ومأمور وضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية قسم الانقاذ النهرى والتي تمكنت من أنتشال الجثامين.

وتبين أنه أثناء قيامهم بالصيد بمحل البلاغ  أختل توزن الاول وسقط في المياة فقام كلاً من الثاني والثالث بالقفز خلفة لانقاذة الا أنه جرفهم التيار وغرقوا بالمياة وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفي نصر النوبة المركزي.  

 


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