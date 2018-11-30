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مصرع فلاح وإصابة عامل فى انهيار حائط منزل جنوب بنى سويف

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 08:59 م
مصرع فلاح وإصابة عامل فى انهيار حائط منزل جنوب بنى سويف انهيار حائط منزل جنوب بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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لقى مساء اليوم "عيد .ش" 60 عاما فلاح، مصرعه وأصيب "عيد .م" 69 عاما، عامل، يقيمان قرية زاوية الناوية بمركز ببا جنوب بنى سويف، اث  انهيار حائط منزل عليهما بمركز ببا جنوب بنى سويف. ونقلت الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى، والمصاب إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى الخدمة الطبية اللازمة.

انتقل المقدم مصطفى أبو طالب ، رئيس مباحث مركز ببا الى موقع الانهيار، وتبين من التحريات أن المتوفى كان يقوم بهدم أحد حوائط منزل المصاب لإجراء عملية ترميم، وسقط الحائط عليهما، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق وتم تكليف مفتش الصحة بمعاينة الجثة ومعرفة أسباب الوفاة قبل التصريح بالدفن .


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المقدم مصطفى أبو طالب

رئيس مباحث مركز ببا




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