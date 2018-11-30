مصرع طفلة دهستها سيارة ميكروباص بطريق بورسعيد- دمياط

بورسعيد محمد فرج

لقيت طفلة عمرها 3 سنوات مصرعها فى حادث سيارة ميكروباص أمام قرية المناصرة غرب طريق بورسعيد / دمياط، قبل قليل، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا، يفيد مصرع ملك أشرف إبراهيم 3 سنوات، دهستها سيارة ميكروباص أمام قرية المناصرة غرب طريق بورسعيد - دمياط، ولاذ السائق بالفرار .

على الفور تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بورسعيد العام، وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق .