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مصرع طفلة دهستها سيارة ميكروباص بطريق بورسعيد- دمياط

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:39 م
مصرع طفلة دهستها سيارة ميكروباص بطريق بورسعيد- دمياط حادث تصادم-ارشيفية
بورسعيد محمد فرج
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لقيت طفلة عمرها 3 سنوات مصرعها فى حادث سيارة ميكروباص أمام قرية المناصرة غرب طريق بورسعيد / دمياط، قبل قليل، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا، يفيد مصرع ملك أشرف إبراهيم  3 سنوات، دهستها سيارة ميكروباص أمام قرية المناصرة غرب طريق بورسعيد - دمياط، ولاذ السائق بالفرار .

 على الفور تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بورسعيد العام، وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق .

 

 


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