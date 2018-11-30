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مصرع شخص فى تجدد اشتباكات بين عائلتى الطوايل والغنايم بقنا

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:53 م
مصرع شخص فى تجدد اشتباكات بين عائلتى الطوايل والغنايم بقنا اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا
قنا - وائل محمد
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لقى شخص مصرعه ظهر اليوم الجمعة فى تجدد اشتباكات بين عائلتي الطوايل والغنايم بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، نتيجة تجدد الخصومة الثأرية بينهم.
 
كان اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، تلقى أخطارا يفيد بمصرع "الشربيني.ش.ق"، 65 سنة، من عائلة الطوايل، نتيجة طلق ناري أودى بحياته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ابو تشت.
 
فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث، وتم الدفع بتشكيلات أمنية لمنع تجدد إطلاق النار بين الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
 

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