مصرع شخص سقط أسفل القطار أثناء نزوله بمحطة قطارات سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه أسفل إحدى القطارات المميزة لحظة وصوله محطة سكك حديد طهطا شمال محافظة سوهاج .

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة طهطا بورود بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد طهطا بسقوط شخص من قطار بالمحطة / دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا أنه أثناء استقلال "محمد ق ا ا" 59 سنة كاتب حسابات ويقيم بشارع حسام الدين دائرة مركز جهينه من القطار رقم 188 مميز الإسكندرية أسوان عقب تحركه من المحطة سقط أسفل القطار مما أدي لحدوث إصابته " بتر بالقدمين " وتم نقله لمستشفي طهطا المركزي وتوفي عقب وصوله.

وبسؤال نجل شقيقه المدعو "ثروت ك ق أ"، 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة بعد توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود أي شبهة جنائية.