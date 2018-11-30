مصرع أب وابنه وإصابة الأم فى حادث انقلاب سيارة بطريق بورسعيد - دمياط

بورسعيد - محمد فرج

لقى، منذ قليل، أب وابنه مصرعهما بينما أصيبت الأم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام مطار الجميل بطريق بورسعيد - دمياط، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد مصرع "مخيمر عبد الواحد" 54 سنة وابنه محمد 11 سنة وإصابة الأم بارتجاج وكسر باليد اليسرى نتيجة انقلاب سياراتهم الملاكى.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى بورسعيد، وتلقت الأم الإسعافات الأولية بقسم بطوارئ لحين تماثلها للشفاء، وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.