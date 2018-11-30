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مشادات كلامية بعمومية نقابة الصيادلة بسبب الانتخابات

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:10 م
مشادات كلامية بعمومية نقابة الصيادلة بسبب الانتخابات نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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شهدت الجمعية العمومية العادية، لنقابة الصيادلة مشادات كلامية، بسبب الانتخابات.
 
وعرض الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، إجراء تعديلات على المادة الخاصة بشروط الترشح للانتخابات، وحصول المرشح على شهادة حسن سير وسلوك من النقابة العامة للصيادلة، وتأدية الخدمة العسكرية، للمرشحين على مقاعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
 
وأبدى صيادلة مشاركون بالعمومية غضبهم من ذلك الطرح، مطالبين النقيب بإعلان فتح باب الترشح فى ديسمبر المقبل، فى موعده.
 
ووافقت الجمعية العمومية، على مقترح الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، ثم أعلن النقيب رفع الجلسة وانتهاء فعاليات الجمعية العمومية.
 
 

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